Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sinop'tan İstanbul'a giden M.Ç. idaresindeki 57 ABH 622 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-Araç kara yolu Diphan mevkisinde devrildi.
Kazada araçtaki S.Ç, E.K, G.Y. ve S.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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