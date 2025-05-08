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        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:23
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        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Sinop'tan İstanbul'a giden M.Ç. idaresindeki 57 ABH 622 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-Araç kara yolu Diphan mevkisinde devrildi.

        Kazada araçtaki S.Ç, E.K, G.Y. ve S.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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