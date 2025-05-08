Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan aramada, yazıcı kartuşları ile iş yerinde bulunan araç parçaları içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.