Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan aramada, yazıcı kartuşları ile iş yerinde bulunan araç parçaları içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Paralimpik Oyunları üçüncüsü Ecem ve Cahide'nin hedefi dünya şampiyonluğu
        Paralimpik Oyunları üçüncüsü Ecem ve Cahide'nin hedefi dünya şampiyonluğu
        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Cide'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Cide'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Kastamonu'da hayatını kaybeden gencin 2 arkadaşı tutuklandı
        Kastamonu'da hayatını kaybeden gencin 2 arkadaşı tutuklandı
        TEKNOFEST'te derece alan öğrenciler Vali Dallı'yı ziyaret etti
        TEKNOFEST'te derece alan öğrenciler Vali Dallı'yı ziyaret etti