Bozkurt'ta "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince, ilçede kurulan Halk Pazarına stant açılarak trafik ekipmanları tanıtıldı.

Bozkurt Duygu Çelikel Anaokulunda minik öğrencilere trafik ile ilgili bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinliğe katılan Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, trafikte kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Etkinlikler boyunca Kızılay ekipleri de öğrencilere içecek ve oyuncak hediye etti.