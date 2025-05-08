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        Kastamonu'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 23:30 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:30
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        Kastamonu'da 4 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5'er yıl hapis cezası ile aranan İ.K, H.Y. ve M.K. yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.

        Hükümlüler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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