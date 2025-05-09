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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki müze, merkez nüfusun 6 katı ziyaretçi ağırladı

        BİLAL KAHYAOĞLU- Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2017 yılında oluşturulan Kent Tarihi Müzesi, 8 yılda ilçe merkezi nüfusunun 6 katı ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:39 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:39
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki müze, merkez nüfusun 6 katı ziyaretçi ağırladı
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        BİLAL KAHYAOĞLU- Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2017 yılında oluşturulan Kent Tarihi Müzesi, 8 yılda ilçe merkezi nüfusunun 6 katı ziyaretçi ağırladı.

        İlçede 1850'li yıllarda Redif Taburu Binası olarak inşa edildikten sonra farklı kurumlar tarafından kullanılan bina, 2017'de Taşköprü Belediyesince Kent Tarihi Müzesi'ne dönüştürüldü.

        İlçe merkez nüfusu 16 bin 696 olan Taşköprü'de müze ise nüfusun yaklaşık 6 katı ziyaretçi ağırladı.

        Müzede, geçmişi yaklaşık 2 bin yıl önceye dayanan Pompeiopolis Antik Kenti'nden çıkarılan eserlerden bölgenin önemli tarımsal geliri olan sarımsak ekimine, giyim kuşamdan kültürel değerlere kadar birçok obje sergileniyor.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine, belediyeye devredilen binayı 2015 yılında restorasyonunu yaparak 2017'de müze olarak açtıklarını söyledi.

        İlçenin tarihi ve kültürünü ziyaretçilere aktarmak için müzeyi açtıklarını anlatan Arslan, şunları söyledi:

        "Taşköprü medeniyetlerin yaşadığı bir şehir. Bir Antik Kenti var. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Devletin bütün kademelerinde önemli hizmetler yapmış bilim insanları yetiştirilmiş. Kültürüyle, yaşantısıyla verimli topraklarıyla her anlamda tarihi bir kent. Burada Kurtuluş Savaşı döneminde askerlerin toplanma merkezi olarak cephaneliğin olduğu nokta var. Roma, Bizans döneminden kalma kaleler, eserler, kaya mezarlarımız var. Turizm açısından kıymetli görebileceğimiz yerlerimiz var. Hem doğa turizmi hem arkeolojik anlamda kıymetli eserlerimiz var. Tescilli coğrafi işaretli kuyu kebabımız var. Taşköprü her anlamda farkındalık yaratabilecek donanıma sahip. Öncelikle Taşköprü'de eğitim gören yavrularımızın kendi ilçelerini tanımaları açısından da önemli bir fırsat."

        - "Tarihi Kentler Birliği Ödülü'ne sahip bir müze burası"

        Ziyaretçi sayısından memnun olduklarını ifade eden Arslan, "100 bini geçen bir ziyaretçi sayımız oldu. Bu benim açımdan çok kıymetli. Tarihi Kentler Birliği Ödülü'ne sahip bir müze burası. Emek verdiği, hayata geçirdiği bir eserin ilgi görmesi beğenilmesi ödül alması çok güzel. Taşköprü'nün geçmişini görmek, şehrin imar planını, sanayi kenti olmuşuz bir dönem, onu burada yaşayabiliyoruz. Kıymetli komutanlar yetiştirmişiz. Bizim açımızdan çok kıymetli bir alanda bulunuyoruz." diye konuştu.

        Kent Tarihi Müzesi Müdürü Lütfi Erkut Gültekin ise müzede birçok önemli unsurun yer aldığını belirtti.

        Bunlardan birinin de Taşköprü sarımsağı olduğunu anlatan Gültekin, sarımsağın tüm süreçlerinin müzede anlatıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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