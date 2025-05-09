Hanönü'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.Y'nin kullandığı 34 NA 8638 plakalı otomobil, Kale mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada yaralanan M.Y. ve A.Y. Hanönü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.