Cide'de hacılar kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 2025 yılı hac ibadetini yerine getirmek üzere ilçeden kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için müftülük tarafından Reşadiye Camii'nde uğurlama programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.