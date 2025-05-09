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        Cide'de hacılar kutsal topraklara uğurlandı

        Cide'de hacca gidecek vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:27
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        Cide'de hacılar kutsal topraklara uğurlandı
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        Cide'de hacca gidecek vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 2025 yılı hac ibadetini yerine getirmek üzere ilçeden kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için müftülük tarafından Reşadiye Camii'nde uğurlama programı düzenlendi.

        Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        İlçe Müftüsü Sinan Eravcı'nın yaptığı duanın ardından hacı adayları uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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