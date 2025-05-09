Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde doğan Anadolu evliyalarından olan Şeyh Şaban-ı Veli için Cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.

Hanönü de Şeyh Şaban-ı Veli Anma Rahmet ve Bereket Programı düzenlendi.

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