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        Hanönü'de Şeyh Şaban-ı Veli Anma Rahmet ve Bereket programı düzenlendi

        Hanönü de Şeyh Şaban-ı Veli Anma Rahmet ve Bereket Programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:11
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        Hanönü'de Şeyh Şaban-ı Veli Anma Rahmet ve Bereket programı düzenlendi
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        Hanönü de Şeyh Şaban-ı Veli Anma Rahmet ve Bereket Programı düzenlendi.

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde doğan Anadolu evliyalarından olan Şeyh Şaban-ı Veli için Cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.

        Cuma namazı sonrası kurban kesilmesinin ardından bereket ve rahmet duası yapıldı.

        Programa Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Metin Yamalı'nın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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