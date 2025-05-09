Devrekani'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Kaymakam Hüseyin Çamkerten etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinlikler, çevre bilincinin gelişmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamız açısından büyük önem taşıyor." dedi.

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