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        Kastamonu'da "Kendi Hikayenin Kahramanı Ol" projesi hayata geçirildi

        Kastamonu Üniversitesi Hayvancılık ve Yaban Hayatı Topluluğu tarafından hayata geçirilen "Kendi Hikayenin Kahramanı Ol" projesi kapsamında İhsangazi ilçesinde taşımalı eğitimle okula gelen kız çocuklarının hayatına dokunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:32
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        Kastamonu'da "Kendi Hikayenin Kahramanı Ol" projesi hayata geçirildi
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        Kastamonu Üniversitesi Hayvancılık ve Yaban Hayatı Topluluğu tarafından hayata geçirilen “Kendi Hikayenin Kahramanı Ol” projesi kapsamında İhsangazi ilçesinde taşımalı eğitimle okula gelen kız çocuklarının hayatına dokunuldu.

        Kastamonu Üniversitesi Hayvancılık ve Yaban Hayatı Topluluğu tarafından hazırlanan “Kendi Hikayenin Kahramanı Ol” projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Projesi (ÜNİDES) kapsamında kabul edildi.

        Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Abdullah Şimşek, geleceğin güçlü kadınlarını yetiştirmek ve kız çocuklarının hayatlarına dokunabilmek amacıyla yapılan projenin 2 aşamada gerçekleştiğini söyledi.

        Projenin hedef kitlesinin İhsangazi ilçesinde taşımalı eğitim ile okuyan özellikle uzak köylerden gelen kız çocukları olduğunu anlatan Şimşek, "Projenin ilk aşamasında çocuklar sabah okullarından alınarak Kastamonu Gençlik Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan çeşitli aktivitelerin ardından sinemaya gittiler. Birçoğu hayatında ilk kez sinema ile tanıştı. Bir restoranda kendi pizzalarının yapımının her aşamasını izledikten sonra sıcak pizzalarını yediler." dedi.

        Projenin ikinci aşamasında İhsangazi Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda söyleşi düzenlendiğini aktaran Şimşek, "Açılış konuşmamın ardından Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Fikriye Sarsıkoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Duygu Bıyıklı, Öğretim Görevlisi Zeynep Yılmaz, İhsangazi PTT Müdürü Seda Şahinbay kız çocuklarına kariyer yolculuğu ve rol modellik ile ilgili söyleşi gerçekleştirdiler." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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