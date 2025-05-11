Kastamonu'da "Kendi Hikayenin Kahramanı Ol" projesi hayata geçirildi

Kastamonu Üniversitesi Hayvancılık ve Yaban Hayatı Topluluğu tarafından hayata geçirilen “Kendi Hikayenin Kahramanı Ol” projesi kapsamında İhsangazi ilçesinde taşımalı eğitimle okula gelen kız çocuklarının hayatına dokunuldu.

Kastamonu Üniversitesi Hayvancılık ve Yaban Hayatı Topluluğu tarafından hazırlanan “Kendi Hikayenin Kahramanı Ol” projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Projesi (ÜNİDES) kapsamında kabul edildi.

Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Abdullah Şimşek, geleceğin güçlü kadınlarını yetiştirmek ve kız çocuklarının hayatlarına dokunabilmek amacıyla yapılan projenin 2 aşamada gerçekleştiğini söyledi.

Projenin hedef kitlesinin İhsangazi ilçesinde taşımalı eğitim ile okuyan özellikle uzak köylerden gelen kız çocukları olduğunu anlatan Şimşek, "Projenin ilk aşamasında çocuklar sabah okullarından alınarak Kastamonu Gençlik Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan çeşitli aktivitelerin ardından sinemaya gittiler. Birçoğu hayatında ilk kez sinema ile tanıştı. Bir restoranda kendi pizzalarının yapımının her aşamasını izledikten sonra sıcak pizzalarını yediler." dedi.