Cide'de engelliler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi

Çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, aileler de farkındalık panoları ve bilgilendirme stantları aracılığıyla engellilik konusunda bilinçlendirildi.

Etkinlik kapsamında sokak oyunları, turnuvalar, çeşitli atölye çalışmaları, yüz boyama etkinlikleri ve müzikli gösteriler düzenlendi.

Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Var mısın bizimle oynamaya? Farklılaşmıyoruz, bütünleşiyoruz" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, çocukları ve yetişkinleri bir araya getirdi.

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