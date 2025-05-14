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        Cide'de engelliler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:09 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:09
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        Cide'de engelliler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi
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        Kastamonu’nun Cide ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Var mısın bizimle oynamaya? Farklılaşmıyoruz, bütünleşiyoruz" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, çocukları ve yetişkinleri bir araya getirdi.

        Etkinlik kapsamında sokak oyunları, turnuvalar, çeşitli atölye çalışmaları, yüz boyama etkinlikleri ve müzikli gösteriler düzenlendi.

        Çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, aileler de farkındalık panoları ve bilgilendirme stantları aracılığıyla engellilik konusunda bilinçlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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