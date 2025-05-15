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        Tosya ilçesinde Gençlik Haftası çelenk sunma töreniyle başladı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Haftası çelenk sunma töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:36
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        Tosya ilçesinde Gençlik Haftası çelenk sunma töreniyle başladı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Haftası çelenk sunma töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

        Törene, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Çelenk sunma töreninin ardından, kortej yürüyüşü yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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