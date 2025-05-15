Tosya ilçesinde Gençlik Haftası çelenk sunma töreniyle başladı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Haftası çelenk sunma töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Haftası çelenk sunma töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.
Törene, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Çelenk sunma töreninin ardından, kortej yürüyüşü yapıldı.
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