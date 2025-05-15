Kastamonu'da husumetli olduğu kişiye sokak ortasında ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da sokak ortasında husumetli olduğu kişiye tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, daha öncesinden aralarında husumet olduğu öğrenilen B.Y. ile M.C.P. kentin en yoğun yerlerinden biri olan İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi'nde karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, yanında bulunan tabanca ile M.C.P'ye ateş etmeye başladı. B.Y. olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışan M.C.P'yi bir süre silahla kovaladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri B.Y'yi suç aleti olan tabancayla yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı, M.C.P. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.