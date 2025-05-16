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        Tosya'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:48
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        Tosya'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı
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        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı kapatıldı.

        Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir ihbar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Bir yetiştiricinin işletmesine hastalık şikayeti üzerine giden serbest veteriner hekim tarafından kurumumuza hayvanda şap hastalığı belirtileri görüldüğü yönünde ihbarda bulunuldu. Söz konusu işletmedeki hayvanda şap hastalığı belirtilerini açık bir şekilde gören resmi veteriner hekimler tarafından numune alma işlemi sonrası gerekli idari ve fenni işlemler başlatılmıştır. Hastalıklı hayvanı, hayvan satıcısından 3 hafta önce aldığını söyleyen vatandaş, hayvanın il dışından geldiğini söylemiştir. Karantina uygulaması kapsamında mevcut Tosya Hayvan Pazarı hastalık sönüşüne kadar kapalı kalacaktır. Ayrıca karantina 25 merkez mahalle ile 15 köyü kapsamaktadır."

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