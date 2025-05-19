Kastamonu'da tarladan dönen çifti öldürüp teslim olan şüpheli tutuklandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-kocayı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-kocayı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sinan (33) ve Kadriye (31) Abak çiftini tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve daha sonra teslim olan N.A. (64) jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Donalar köyünde, 17 Mayıs'ta traktörle tarladan dönüş yapan Sinan Abak ile eşi Kadriye Abak tabancayla öldürülmüş, olayın ardından kaçan ve daha sonra teslim olan N.A. gözaltına alınmıştı.
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