Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da tarladan dönen çifti öldürüp teslim olan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-kocayı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da tarladan dönen çifti öldürüp teslim olan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-kocayı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Sinan (33) ve Kadriye (31) Abak çiftini tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve daha sonra teslim olan N.A. (64) jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.

        Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Donalar köyünde, 17 Mayıs'ta traktörle tarladan dönüş yapan Sinan Abak ile eşi Kadriye Abak tabancayla öldürülmüş, olayın ardından kaçan ve daha sonra teslim olan N.A. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni

        Benzer Haberler

        Vali Dallı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Vali Dallı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
        Kastamonu'da dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kastamonu'da dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da traktörle tarladan dönen çift silahlı saldırıda h...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da traktörle tarladan dönen çift silahlı saldırıda h...
        Kastamonu'da bisiklet turu düzenlendi
        Kastamonu'da bisiklet turu düzenlendi
        Tarladan dönen çifti, tabanca ile öldürdü
        Tarladan dönen çifti, tabanca ile öldürdü