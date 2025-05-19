Tosya'da şehit Erhan Yüksel kabri başında anıldı

Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Cumhuriyet Savcısı Ömer Kalaycı, Baro İlçe Temsilcisi Av. Erdoğan Güven, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Erdem Öztürk, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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