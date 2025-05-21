Kastamonu'da ATV ile drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
Kastamonu'da ATV ile drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Kastamonu'da ATV ile drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kuzeykent Mahallesi'nde gece saatlerinde bir sürücünün drift yaparak çevreyi rahatsız ettiği belirlendi.
Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan drift görüntülerinin ardından sürücüyü yakaladı.
Drift yaptığı için 46 bin 392 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
Öte yandan araç trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.