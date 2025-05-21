Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hayvan pazarı açıldı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların kurban ihtiyacını karşılayabilmesi için Hanönü Belediyesi ekiplerince hazırlanan hayvan pazarı Hanönü-Boyabat yolu üzerinde bulunan alanda açıldı.

Belediye Başkanı Metin Yamalı yaptığı açıklamada "Gerek hayvan satıcılarının gerekse kurban alacak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda ekiplerimiz tarafından hayvan pazarı kurulmuş ve halkımızın kullanımına sunulmuştur. Tüm satıcı ve alıcılarımıza hayırlı olsun." dedi.