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        Hanönü ilçesinde hayvan pazarı açıldı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hayvan pazarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:09
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        Hanönü ilçesinde hayvan pazarı açıldı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hayvan pazarı açıldı.

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların kurban ihtiyacını karşılayabilmesi için Hanönü Belediyesi ekiplerince hazırlanan hayvan pazarı Hanönü-Boyabat yolu üzerinde bulunan alanda açıldı.

        Belediye Başkanı Metin Yamalı yaptığı açıklamada "Gerek hayvan satıcılarının gerekse kurban alacak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda ekiplerimiz tarafından hayvan pazarı kurulmuş ve halkımızın kullanımına sunulmuştur. Tüm satıcı ve alıcılarımıza hayırlı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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