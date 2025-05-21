Hanönü'de kurban bağış standı kuruldu

Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından kurban bağış standı kuruldu.

Halk Pazarı'nda kurulan stant da İlçe Müftülüğü personeli tarafından bilgilendirme yapıldı.

İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Diyanet Vakfımız gerek kurbanını bağışlamak gerekse ihtiyaç sahiplerine ulaşma aşamasında köprü vazifesi görmüş ve görmeye devam edecektir." diye konuştu.