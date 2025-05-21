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        Hanönü'de kurban bağış standı kuruldu

        Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından kurban bağış standı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:46
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        Hanönü'de kurban bağış standı kuruldu
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        Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından kurban bağış standı kuruldu.

        Halk Pazarı'nda kurulan stant da İlçe Müftülüğü personeli tarafından bilgilendirme yapıldı.

        İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Diyanet Vakfımız gerek kurbanını bağışlamak gerekse ihtiyaç sahiplerine ulaşma aşamasında köprü vazifesi görmüş ve görmeye devam edecektir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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