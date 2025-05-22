Kastamonu'da oğlunu bıçaklayarak öldüren baba 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Kastamonu'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunu bıçaklayarak öldüren babaya, 15 yıl hapis cezası verildi.
Kastamonu'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunu bıçaklayarak öldüren babaya, 15 yıl hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme suçundan" yargılanan tutuklu sanık Ayhan Kabuk ve avukatları katıldı.
Kabuk, savunmasında çok üzgün olduğunu söyledi.
Olayı anlatan Kabuk, "İstanbul'da ikamet ediyorduk. Oğlum, alkol ve uyuşturucu tedavisi görüyordu. Arkadaş ortamından uzaklaşsın, değişiklik olsun diye memleketimize oğlumu getirdim. Birkaç gün kalıp hem hava değişikliği olsun hem de ortamı değişsin hem de arkadaş ortamından uzaklaşsın istedik. Gece geç saatlerde tekrar alkol almaya başladı. Alkol komasına girecekti. Alkol almasını engellemek istedik. Bunun üzerine tartışma çıktı. Üzerime yürüdü. Ben de mutfaktan kendimi koruma amaçlı bıçak aldım. Sadece korkutmak amaçlıydı. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Bıçağı rastgele salladım o da oğluma geldi, çok pişmanım, çok üzgünüm, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Sanık ve avukatların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, kasten öldürme suçunu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle sanık Ayhan Kabuk'u, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
- Olay
19 Ağu 2024 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi'nde baba Ayhan Kabuk, aralarında tartışma çıkan 30 yaşındaki oğlu Ozan Kabuk'u bıçaklamış, Ozan Kabuk olay yerinde hayatını kaybetmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan baba Kabuk, tutuklanmıştı.
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