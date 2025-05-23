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        Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliğinden Hanönü'ye ziyaret

        Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) başkanı ve yönetimi Hanönü ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:25
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        Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliğinden Hanönü'ye ziyaret
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        Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) başkanı ve yönetimi Hanönü ilçesini ziyaret etti.

        KESOB Başkanı Yücel Gedik ile Kastamonu 18. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Altıkulaçoğlu, Tosya Şoförler Odası Başkanı Ahmet Baş, Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, Seydiler Esnaf Odası Başkanı Ergün Çalkaya, Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyarette bulundu.

        Heyet, Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Arslan ile, esnafın sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Daha sonra Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı'yı ziyaret eden KESOB başkanı ve beraberindekiler, ilçedeki esnafın durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Yamalı, her daim esnafın yanında olduklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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