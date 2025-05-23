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        Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesetle ilgili 3 sanığın yargılaması sürüyor

        Kastamonu'da geçen yıl sulama kanalında bulunan cesetle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:31
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        Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesetle ilgili 3 sanığın yargılaması sürüyor
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        Kastamonu'da geçen yıl sulama kanalında bulunan cesetle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kanalda Adem Yeşilgil'in cesedinin bulunmasına ilişkin tutuklanan Niyazi K. ile tutuksuz yargılanan Esat Ö. hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanamadığı için tutuklu sanık Şerife K. duruşmaya katılamadı.

        Niyazi K, savunmasında, daha önceki ifadesinin geçersiz olduğunu belirterek, arkadaşlıklarını bitirmek istemesi üzerine Şerife K'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

        Olay günü Şerife K. ile buluştuğunu belirten Niyazi K, "Amacım ikna edip kimse zarar görmeden bitirmekti. Ancak ikna olmayan Şerife, eniştesini aradı." dedi.

        Daha sonra Adem Yeşilgil'in yanlarına geldiğini ve peş peşe bir yere gittiklerini anlatan Niyazi K, Yeşilgil'in tehditle kendisinden para istediğini, olay sırasında panikle tetiğe bastığını iddia etti.

        Niyazi K, Şerife K'nin kendisini azmettirmesiyle cinayeti işlediğini, Esat Ö'nün cinayetten haberi olmadığını öne sürdü.

        Esat Ö. de kendisinin yaşananlardan haberinin olmadığını belirtti.

        Duruşmada, Adem Yeşilgil'in yakınları ve avukatları da dinlendi.

        Daha sonra Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Niyazi K. ve Şerife K'nin ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, Esat Ö'nün de delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

        Kastamonu merkez Dereköy kırsalındaki sulama kanalında geçen yıl mayısta başsız ceset bulunmuş, otopside cesedin Adem Yeşilgil'e ait olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili Niyazi K, Esat Ö. ve Şerife K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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