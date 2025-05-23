Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesetle ilgili 3 sanığın yargılaması sürüyor

Kastamonu'da geçen yıl sulama kanalında bulunan cesetle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kanalda Adem Yeşilgil'in cesedinin bulunmasına ilişkin tutuklanan Niyazi K. ile tutuksuz yargılanan Esat Ö. hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanamadığı için tutuklu sanık Şerife K. duruşmaya katılamadı.

Niyazi K, savunmasında, daha önceki ifadesinin geçersiz olduğunu belirterek, arkadaşlıklarını bitirmek istemesi üzerine Şerife K'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Olay günü Şerife K. ile buluştuğunu belirten Niyazi K, "Amacım ikna edip kimse zarar görmeden bitirmekti. Ancak ikna olmayan Şerife, eniştesini aradı." dedi.

Daha sonra Adem Yeşilgil'in yanlarına geldiğini ve peş peşe bir yere gittiklerini anlatan Niyazi K, Yeşilgil'in tehditle kendisinden para istediğini, olay sırasında panikle tetiğe bastığını iddia etti.

Niyazi K, Şerife K'nin kendisini azmettirmesiyle cinayeti işlediğini, Esat Ö'nün cinayetten haberi olmadığını öne sürdü.