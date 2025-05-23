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        Kastamonu'da alkollü motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu

        Kastamonu'da yol kontrolü sırasında alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:28 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:28
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        Kastamonu'da alkollü motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu
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        Kastamonu'da yol kontrolü sırasında alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Caddesi’nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimler sırasında alkollü olduğu tespit edilen M.A.K'nin ehliyetine el konularak, para cezası uygulandı.

        Öte yandan denetimlerde kusurlu olduğu tespit edilen 15 motosikletin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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