Kastamonu'da alkollü motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu
Kastamonu'da yol kontrolü sırasında alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu.
Kastamonu'da yol kontrolü sırasında alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Caddesi’nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında alkollü olduğu tespit edilen M.A.K'nin ehliyetine el konularak, para cezası uygulandı.
Öte yandan denetimlerde kusurlu olduğu tespit edilen 15 motosikletin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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