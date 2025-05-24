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        Kastamonu yaylaları baharın tüm güzelliklerini sergiliyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Araç ilçesinde baharın tüm renklerini barındıran yaylalar, ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:08
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        Kastamonu yaylaları baharın tüm güzelliklerini sergiliyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Araç ilçesinde baharın tüm renklerini barındıran yaylalar, ziyaretçilerini bekliyor.

        Çivi kullanılmadan yapılan kütük evleri, rengarenk çiçekleri, buz gibi su akan olukları ve çevresini saran ormanları ile Fındıklı ve Gölcük yaylaları, ziyaretçilerine baharın tüm güzelliklerini sunuyor.

        Az da olsa halen hayvancılığın yapıldığı yaylalar, ziyaretçilerini doğanın içinde adeta başka bir dünyaya götürüyor.

        Fındıklı köyü muhtarı Şenol Diri, AA muhabirine, yaylalarının yaz-kış şenlikler yapılan Karadeniz'in incilerinden olduğunu söyledi.

        Yaylada şu anda yeşilin her tonunun görülebileceğini ifade eden Diri, "Şu an çiçekler açtı. Doğasıyla tabiatıyla tatil yapılabilecek güzellikte. Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Karavanla gelenler var, çadırcılar var." dedi.

        Diri, önceki yıllarda köyde otlar kurumaya başlayınca hayvanı olanların yaylalara çıktığını aktararak, "Yaylada yapılan yoğurt, süt, kaymak çok güzeldi. Zamanla hayvancılık azaldı. Şu anda çıkanlar var ama az." diye konuştu.

        Doğa turizminin bölgeye katkı sağlayacağını belirten muhtar Şenol Diri, "Tabiata zarar verilmeyecekse bölgede doğa turizmi çok iyi olur. Betonlaşma yapılmayacaksa, oteller olmayacaksa, bizim gibi geçici kullanılacaksa bu sayede pazar ayağımıza gelmiş olur." ifadelerini kullandı.

        Burhan Arkutcu da yaylada hayvancılık yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Mayıs ayında hayvanlarımızla buraya çıkıyoruz, ekim ayına kadar buradayız. Hayvanlarımızı otlatarak etinden, sütünden yararlanıyoruz. Her şey doğal olduğundan hayvanların sütü de fazla oluyor."

        Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise Kastamonu'nun yaylaları ile ünlü Araç ilçesinde çok güzel yaylalar bulunduğunu söyledi.

        Fındıklı ve Gölcük yaylalarının özel bir güzelliğe sahip olduğunu aktaran Keleş, şunları kaydetti:

        "Burası doğa fotoğrafçıları için adeta doğal bir stüdyo. Kışın karda kar festivalinin yapıldığı fotoğraf açısından en güzel karelerin çıktığı bir yer. Dört mevsim buraya fotoğrafçılar gelir. Şu anda düğün çiçekleri açmış, Arap sümbülleri, ters laleler var. Bahar ayında en güzel açan çiçeklerin adeta düğününü, şölenini yaşıyoruz. İnsan burada fotoğraf çekmeden duramıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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