Kastamonu yaylaları baharın tüm güzelliklerini sergiliyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Araç ilçesinde baharın tüm renklerini barındıran yaylalar, ziyaretçilerini bekliyor.

Çivi kullanılmadan yapılan kütük evleri, rengarenk çiçekleri, buz gibi su akan olukları ve çevresini saran ormanları ile Fındıklı ve Gölcük yaylaları, ziyaretçilerine baharın tüm güzelliklerini sunuyor.

Az da olsa halen hayvancılığın yapıldığı yaylalar, ziyaretçilerini doğanın içinde adeta başka bir dünyaya götürüyor.

Fındıklı köyü muhtarı Şenol Diri, AA muhabirine, yaylalarının yaz-kış şenlikler yapılan Karadeniz'in incilerinden olduğunu söyledi.

Yaylada şu anda yeşilin her tonunun görülebileceğini ifade eden Diri, "Şu an çiçekler açtı. Doğasıyla tabiatıyla tatil yapılabilecek güzellikte. Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Karavanla gelenler var, çadırcılar var." dedi.

Diri, önceki yıllarda köyde otlar kurumaya başlayınca hayvanı olanların yaylalara çıktığını aktararak, "Yaylada yapılan yoğurt, süt, kaymak çok güzeldi. Zamanla hayvancılık azaldı. Şu anda çıkanlar var ama az." diye konuştu.