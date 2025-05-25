Kastamonu'da koşu ve yoga etkinliği yapıldı

Kastamonu Triatlon İl Temsilciliği tarafından yeni oluşturulan KastaRun koşu topluluğu için tanıtım etkinliği düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Emin Baydil Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara temel koşu teknikleri hakkında bilgi verildi. Temel seviye koşularının ardından atletizm oyunları oynandı ve yoga yapıldı.

Triatlon il temsilcisi ve antrenör Altan Kalaycı, açılış konuşmasında, sporun kalbi Kastamonu'da yepyeni bir oluşumun sporseverlerce yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

Şehrin koşu kültürüne yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini anlatan Kalaycı, "KastaRun, yalnızca bir koşu grubu değil. Kastamonu'da aktif yaşamı desteklemek ve yaymak, sporu sevdirmek ve her seviyeden sporseveri bir araya getirmek amacıyla kurulan güçlü bir topluluk. Her hafta farklı temalarda birlikte koş, güçlen ve kazan sloganıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerle Kastamonu halkını sporun birleştirici gücüyle buluşturacağız." diye konuştu.