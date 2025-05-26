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        Kastamonu'da gal arısıyla mücadele için doğaya 2 bin "torymus sinensis" böceği salındı

        Kestane ağaçları ile meyvesine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı Kastamonu'nun Cide ilçesinde 2 bin Torymus sinensis böceği doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:56
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        Kastamonu'da gal arısıyla mücadele için doğaya 2 bin "torymus sinensis" böceği salındı
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        Kestane ağaçları ile meyvesine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı Kastamonu'nun Cide ilçesinde 2 bin Torymus sinensis böceği doğaya salındı.

        Toygarlı köyü Soğuksu mevkisinde düzenlenen programda 2 bin Torymus sinensis böceği doğaya salındı.

        Bu yıl içerisinde Cide, İnebolu, Bozkurt ve Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüklerinin sorumluluk alanındaki kestane sahalarında toplam 12 noktada faydalı böcek salımı yapılacağı öğrenildi.

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü Faruk Karbuzoğlu, yaptığı açıklamada mücadelenin iki yöntemle sürdürüldüğünü belirterek, "Bir biyolojik mücadele, bir de biyoteknik mücadele yöntemleri uygulanıyor. Biyolojik mücadele kapsamında, istilacı gal arısını yiyerek popülasyonunu baskılayan 'böcek yiyen böcek' olarak bilinen Torymus sinensisi kullanıyoruz. Mücadelemiz, gal arısı zararı sona erene kadar devam edecek." dedi.

        Programa, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Kastamonu AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve Cide AK Parti İlçe Başkanı Güner Durası katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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