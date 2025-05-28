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        İhsangazi Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında İhsangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:29
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        İhsangazi Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında İhsangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç'ın açılış kurdelasını kestiği sergi İhsangazi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti.

        Kursiyerlerin yıl boyu çalışmalarının yer aldığı sergide elişi ürünleri, geleneksel el nakışları, ahşap ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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