İhsangazi Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında İhsangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında İhsangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç'ın açılış kurdelasını kestiği sergi İhsangazi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti.
Kursiyerlerin yıl boyu çalışmalarının yer aldığı sergide elişi ürünleri, geleneksel el nakışları, ahşap ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.