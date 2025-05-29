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        Kastamonu Valisi Dallı'nın başkanlığında toplantılar düzenlendi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi, Kaymakamlar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantıları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:07
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        Kastamonu Valisi Dallı'nın başkanlığında toplantılar düzenlendi
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi, Kaymakamlar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantıları yapıldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen KÖYDES toplantısında, bir önceki yıldan kalan yatırımlarla proje kapsamına alınabilecek çalışmalar görüşüldü.

        Kaymakamlar toplantısında da yangınlarla mücadele çalışmaları kapsamında metruk bulunan ve son üç yıldır elektrik tüketimi olmayan binaların elektriklerinin kesilmesi, uyuşturucuyla mücadeleye etkin şekilde devam edilmesi, kaçak içki denetimlerinin sürdürülmesi, il merkezi ve ilçelerde Genel Tarım Sayımı Komisyonu kurulması konuları masaya yatırıldı.

        İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısında ise il merkezi ve ilçelerin asayiş gündemi konuşuldu.

        Toplantıda, trafik tedbirleri gündeminde son üç yıla ilişkin sunum yapılarak alınan ve alınması gereken tedbirler istişare edildi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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