Kastamonu Valisi Dallı'nın başkanlığında toplantılar düzenlendi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi, Kaymakamlar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantıları yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen KÖYDES toplantısında, bir önceki yıldan kalan yatırımlarla proje kapsamına alınabilecek çalışmalar görüşüldü.

Kaymakamlar toplantısında da yangınlarla mücadele çalışmaları kapsamında metruk bulunan ve son üç yıldır elektrik tüketimi olmayan binaların elektriklerinin kesilmesi, uyuşturucuyla mücadeleye etkin şekilde devam edilmesi, kaçak içki denetimlerinin sürdürülmesi, il merkezi ve ilçelerde Genel Tarım Sayımı Komisyonu kurulması konuları masaya yatırıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısında ise il merkezi ve ilçelerin asayiş gündemi konuşuldu.

Toplantıda, trafik tedbirleri gündeminde son üç yıla ilişkin sunum yapılarak alınan ve alınması gereken tedbirler istişare edildi.