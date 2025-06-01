Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

        Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:16 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

        Araç Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Atalan eğitim sürecinin mezuniyetle sona ermediğini, öğrencilerin sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

        Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Miraç Aydın da mezun olan gençlerin iş hayatında önemli başarılara imza atacağını belirtti.

        Tören sonunda dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Mezun olan öğrenciler diplomalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

        Tören öğrencilerin keplerini havaya atması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

        Törene, Araç Kaymakamı Emrah Bayram, Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç.Dr. İbrahim Demirbaş, kamu kurumlarının amirleri, akademisyenler ile öğrenci ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Matematik mühendisi kadın, ev arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, ev arkadaşını öldürdü!
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!

        Benzer Haberler

        Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Üniversiteliler köy okulu öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı
        Üniversiteliler köy okulu öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı
        Kastamonu'da çeltik ekim dönemi leylekler için av fırsatına dönüşüyor
        Kastamonu'da çeltik ekim dönemi leylekler için av fırsatına dönüşüyor
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Tosya'da sahipsiz hayvanlar için bakım evi inşa ediliyor
        Tosya'da sahipsiz hayvanlar için bakım evi inşa ediliyor
        Kastamonu'da heyelan; Cide-İnebolu yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da heyelan; Cide-İnebolu yolu ulaşıma kapandı