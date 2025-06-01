Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Törene, Araç Kaymakamı Emrah Bayram, Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç.Dr. İbrahim Demirbaş, kamu kurumlarının amirleri, akademisyenler ile öğrenci ve aileleri katıldı.

Tören öğrencilerin keplerini havaya atması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Miraç Aydın da mezun olan gençlerin iş hayatında önemli başarılara imza atacağını belirtti.

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