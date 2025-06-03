Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 8 cep telefonu, 9 sim kart, 4 bilgisayar, harici disk ve 4 kamera ele geçirildi.

Kastamonu ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 123 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından piyasa fiyatının altında oto lastiği satacaklarını söyleyerek 7 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 10 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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