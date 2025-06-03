Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından piyasa fiyatının altında oto lastiği satacaklarını söyleyerek 7 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 10 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Kastamonu ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 123 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 8 cep telefonu, 9 sim kart, 4 bilgisayar, harici disk ve 4 kamera ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 zanlı salıverildi, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi alt...
        Kastamonu'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi alt...
        Şap hastalığı nedeniyle kapanan Tosya hayvan pazarı 10 kilometre uzağa taşı...
        Şap hastalığı nedeniyle kapanan Tosya hayvan pazarı 10 kilometre uzağa taşı...
        Belediye hayvan barınağının kapısının kilidini kırdılar
        Belediye hayvan barınağının kapısının kilidini kırdılar
        Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
        Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
        Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Üniversiteliler köy okulu öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı
        Üniversiteliler köy okulu öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı