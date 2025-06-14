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        Kastamonu'da üzüm yaprağı toplarken düşen kadın hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üzüm yaprağı toplarken düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 22:54 Güncelleme: 14.06.2025 - 22:54
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        Kastamonu'da üzüm yaprağı toplarken düşen kadın hayatını kaybetti
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üzüm yaprağı toplarken düşen kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Cünürye Mahallesi'nde üzüm yaprağı toplamak için asmaya tırmanan Hatice Çakılcıoğlu dengesini kaybederek aşağı düştü.

        Sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Çakılcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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