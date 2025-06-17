Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, yaptığı konuşmada, milli ve manevi değerlerin önemine değindi.

Geçmişten alınan derslerle geleceğe daha güvenli bakılması gerektiğini ifade eden Uluay, "Biz amaç olarak, yeryüzünde fitne ortadan kalkıncaya kadar mücadele azmimizi kendimize hedef koymazsak, mücadelemiz yarım kalacaktır." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de TÜGVA'nın ortaokul, lise, üniversite, kadın ve aile, çalışan gençlik alanlarındaki projelerini memnuniyetle takip ettiğini söyledi.

"Türk beklenendir" ifadelerini kullanan Ekmekci, "Dünyanın yekun coğrafyalarındaki mazlum milletlerin umudu sizsiniz. Gazze'deki bebeklerin, anaların, dedelerin beklediği sizsiniz. Katil İsrail’in kölesi olmuş günümüz dünyasında tek umut sizsiniz. Okulda, laboratuvarda, iş yerinde bu asli ve kutsi sorumluluğu asla zihninizden çıkarmayın." diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı da 81 ilde 605 ilçedeki teşkilatla Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olduklarını söyledi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerden sonra yaptığı sevincin sorulduğunu hatırlatan Kayabaşı, şunları söyledi:

"LGS sınavında Arda Güler kardeşimizle ilgili bir soru sorulmuş. ÖSYM'yi gerçekten tebrik etmek lazım. Çok güzel bir soru. Genç kardeşlerimiz bu soruyu eminim ki unutmayacaklardır. Tevekkülü sormuşlar. Bizler de tevekkül edeceğiz arkadaşlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisini de Rabb'imize bırakacağız. Sonuç olarak takdiriilahi.

Bizler Türkiye Gençlik Vakfı olarak cinsiyetsizleştirmeye, milletsizleştirmeye her türlü ülkemizin aleyhine olan politikalara karşı Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her daim ön cephede olacağız. İşte görüyorsunuz bölgemiz şu anda çok kritik süreçlerden geçiyor. İsrail-İran krizi patlak verdi. Elhamdülillah çok güçlü bir liderimiz var. Bu güçlü liderin şu anda bizim başımızda olması bizlere gerçekten çok büyük bir özgüven veriyor. Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz olduğu için Rabb'imize sonsuz kere hamd ediyorum."