Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
İlçe yakınlarında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen İ.C.G, H.İ.F, K.Y, H.T. ve T.H, kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.T. ve T.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
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