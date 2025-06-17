Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi tutuklandı

Zanlılardan H.T. ve T.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

İlçe yakınlarında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen İ.C.G, H.İ.F, K.Y, H.T. ve T.H, kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

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