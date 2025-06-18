Kastamonu Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mesajda ise, "Denizlerimizde asayiş ve güvenliğin sağlanmasında gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.