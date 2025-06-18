Kastamonu Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kastamonu Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümünü tebrik etti.
Kastamonu Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümünü tebrik etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının görüntülerine yer verildi.
Mesajda ise, "Denizlerimizde asayiş ve güvenliğin sağlanmasında gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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