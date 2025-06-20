Tosya'da devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, bir lokantada çalışan E.K. (21), Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu kenarında bulunan bir müşterisine yemek götürdüğü sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

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