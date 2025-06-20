Tosya'da devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen motosikletten düşen kurye yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen motosikletten düşen kurye yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir lokantada çalışan E.K. (21), Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu kenarında bulunan bir müşterisine yemek götürdüğü sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.
Köpekten korkması sonucu dengesini kaybederek motosikleti devrilen sürücü, hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.