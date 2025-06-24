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        Kastamonu'da "Yaşlı refahı paneli" gerçekleştirilecek

        Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve politikalarının ele alınacağı Yaşlı Refahı Paneli düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:05
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        Kastamonu'da "Yaşlı refahı paneli" gerçekleştirilecek
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        Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve politikalarının ele alınacağı Yaşlı Refahı Paneli düzenlenecek.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, kurumun ev sahipliğinde gerçekleşecek panelde, aktif ve sağlıklı yaşlanma, hayat boyu öğrenme ve kuşaklar arası dayanışma gibi konuların masaya yatırılacağı belirtildi.

        İki oturum halinde gerçekleştirilecek panelde, ilk olarak kurumsal hizmetler ve politikaların ele alınacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sağlık Bakanlığı, TÜİK ve KUZKA’dan uzman isimlerin sunum yapacağı oturumda, yaşlılara yönelik sağlık, sosyal ve demografik hizmetler ile ilgili bilgiler paylaşılacak. İkinci oturumda ise aktif yaşlanma, kuşaklar arası etkileşim ve yaşam boyu öğrenme başlıkları konuşulacak. Kastamonu, Çankırı ve Sinop üniversitelerinden akademisyenlerin katkı sunacağı oturumda, bölgesel sosyal politika önerileri ve iyi uygulama örnekleri ele alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bölge valilikleri ve üniversitelerin destek verdiği panel, yaşlanan nüfusa yönelik sürdürülebilir ve katılımcı politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor."

        Açıklamada, KUZKA Merkez Bina Konferans Salonu'nda 25 Haziran'da gerçekleştirilecek panele, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu, Çankırı ve Sinop milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Erkan Güvenç, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve ilgili kurum kuruluş temsilcilerinin katılmasının beklendiği kaydedildi.

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