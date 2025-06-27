Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü istişare toplantısı Hanönü'de yapıldı

Toplantıda Bakanlık tarafından yürütülen projeler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirlik çalışmaları görüşüldü.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde yapılan toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, müdür yardımcıları ile ilçe ve şube müdürleri katıldı.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe müdürleri toplantısı, Hanönü'de gerçekleştirildi

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