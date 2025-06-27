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        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü istişare toplantısı Hanönü'de yapıldı

        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe müdürleri toplantısı, Hanönü'de gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:57
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        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü istişare toplantısı Hanönü'de yapıldı
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        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe müdürleri toplantısı, Hanönü'de gerçekleştirildi

        Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde yapılan toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, müdür yardımcıları ile ilçe ve şube müdürleri katıldı.

        Toplantıda Bakanlık tarafından yürütülen projeler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirlik çalışmaları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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