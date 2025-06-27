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        Kastamonu'da hibe desteği alan projelerin imzaları atıldı

        Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen dört projenin protokol imza töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:19
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        Kastamonu'da hibe desteği alan projelerin imzaları atıldı
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        Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen dört projenin protokol imza töreni yapıldı.

        Taşköprü Eğitim Derneğinin "Taşköprü Yerel İklim Eylemi Projesi", Taşköprü Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin "Pompei-Kenevir-Sarımsak, Bilim Spor Sanatta Buluşsak Projesi", Güneş, Sanat ve Kültürel Etkinlikler Derneğinin "Kuşaklar Arası Gönül Bağı Projesi", Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Sen De Gel Projesi", toplam 1 milyon 222 bin lira hibe desteği aldı.

        Vali Meftun Dallı'nın makamında gerçekleştirilen törende, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ile dernek yetkililerinin katılımlarıyla projelerin imzaları atıldı.

        Önceliği toplumsal faydayı sağlamayı amaçlayan projelerle özellikle yaşlılar, özel gereksinimli bireyler, öğrenciler ve çevre konularında farkındalık oluşturmaya yönelik kapsamlı çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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