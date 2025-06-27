Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        70'inden sonra başladığı kağıt rölyef sanatında yaptığı eserler evini süslüyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Hatice Demirhan'ın kağıt rölyef sanatından yaptığı eserler, evinin duvarlarını süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        70'inden sonra başladığı kağıt rölyef sanatında yaptığı eserler evini süslüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Hatice Demirhan'ın kağıt rölyef sanatından yaptığı eserler, evinin duvarlarını süslüyor.

        Ankara'da yaşarken eşi emekli olduktan sonra Antalya'nın Demre ilçesine yerleşen Hatice Demirhan'ın 7 yıl önce kolu kırıldı. Evde durmaktan canı sıkılan Demirhan, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kurslara katılmaya başladı.

        Halk Eğitimi Merkezi kurslarında öğrendiği kağıt sanatını çok seven Demirhan'ın yaptığı 50'nin üzerinde eser evinin duvarlarını süslüyor.

        Demirhan, AA muhabirine, kolu kırıldıktan sonra psikolojisinin kötü olduğu dönemde kağıt rölyef sanatı ile tanıştığını söyledi.

        Başta çok zorlandığını, "Yapamıyorum" diye üzüldüğünü belirten Demirhan, "Sonra çok üzerine düştüm ve en çok yapan ben oldum. Çok sevmiştim. Gündüz kursta, gece evde yapmaya başladım. Arkadaşlarım ayda 2 tane yaparken ben 5 tane yapıyordum. Antalya'da kursta en yaşlı bendim ama en çok üreten de bendim." dedi.

        Yaklaşık 2 yıl önce memleketleri Seydiler ilçesine döndüklerini dile getiren Demirhan, "Burada da bu sanatı yapmaya devam ediyorum. Boş durunca sıkılıyorum. Bunu yaparken aklımda, beynimde neyim varsa hepsini unutuyorum, mutlu oluyorum. Bazıları, '70 yaşından sonra ne uğraşıyorsun, bizim gözümüz bunu yapmaya yetmez' diyor. Yeter ki istesinler, yapamayacak bir şey yok, her şey yapılır. " ifadelerini kullandı.

        Eserlerini çerçeveletip duvara astıklarını anlatan Demirhan, "Ben yapıyorum, eşim çerçeveletiyor ve duvara asıyoruz. Bazılarını ışıklandırdık çok güzel oldu. Hiç satmadık, tanıdıklara hediye verdiklerimiz oldu. Bizden sonra bağışlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

        - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini kendisine hediye etmek istiyor

        Yaptığı eserlerden özellikle bir tanesinin çok sevildiğini dile getiren Demirhan, "Hepsi beni etkiliyor ama Cumhurbaşkanımızı çok isteyerek yaptım. Herkesin de çok hoşuna gitti, çok beğendiler. Bunu Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim. Kendim hediye etmek istiyorum." diye konuştu.

        Hatice Demirhan'ın eşi Halim Demirhan da eşinin çalışmalarından çok memnun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "O yaparken ben çok mutlu oldum ve destekledim. Onun sevdiğini ben de sevdim, benim sevdiğimi o sevdi. O yaptıkça ben de merak etmeye başladım. O yapıyordu, ben de çerçeveletip ışıklandırıyordum. Bunları ileride bağış yapmayı düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da hibe desteği alan projelerin imzaları atıldı
        Kastamonu'da hibe desteği alan projelerin imzaları atıldı
        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü istişare toplantısı Hanönü'de yapıldı
        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü istişare toplantısı Hanönü'de yapıldı
        Kastamonu'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da çay ocağı işleten kadın örnek oluyor
        Kastamonu'da çay ocağı işleten kadın örnek oluyor
        Kastamonu'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin 204 lira ceza kesildi
        Kastamonu'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin 204 lira ceza kesildi
        Boksta kalabalık kamplarla en iyi kadro oluşturulmaya çalışılıyor
        Boksta kalabalık kamplarla en iyi kadro oluşturulmaya çalışılıyor