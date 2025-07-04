Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü'de 2 bin 500 kişiye aşure ikram edildi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen programda 2 bin 500 vatandaşa aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü'de 2 bin 500 kişiye aşure ikram edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen programda 2 bin 500 vatandaşa aşure ikram edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Abdullah Demirdağ, etkinliği düzenleyen Taşköprü Belediyesine teşekkür etti.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğidir. Geleneklerimizi yaşatmak ve bu anlamlı günü hemşehrilerimizle birlikte idrak etmek bizim için büyük bir mutluluktur." dedi.

        Programa İlçe Müftüsü Hasan Yozgat, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Karadeniz'de oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Hanönü'de doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor
        Hanönü'de doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor
        Kastamonu'da 22 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Kastamonu'da 22 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Karadeniz'de 3 ayrı hortum oluştu
        Karadeniz'de 3 ayrı hortum oluştu
        Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Yatılı Kur'an Kursu'nda yaz dönemi başladı
        Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Yatılı Kur'an Kursu'nda yaz dönemi başladı
        Kastamonu Üniversitesi ile Filipinler Mindanao Üniversitesi arasında protok...
        Kastamonu Üniversitesi ile Filipinler Mindanao Üniversitesi arasında protok...