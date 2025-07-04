Taşköprü'de 2 bin 500 kişiye aşure ikram edildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen programda 2 bin 500 vatandaşa aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Abdullah Demirdağ, etkinliği düzenleyen Taşköprü Belediyesine teşekkür etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğidir. Geleneklerimizi yaşatmak ve bu anlamlı günü hemşehrilerimizle birlikte idrak etmek bizim için büyük bir mutluluktur." dedi.

Programa İlçe Müftüsü Hasan Yozgat, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.