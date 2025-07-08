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        "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" tanıtılacak

        Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen proje ile hazırlanan "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" düzenlenecek etkinlikle kamuoyuna tanıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 18:47 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:47
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        "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" tanıtılacak
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        Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen proje ile hazırlanan "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" düzenlenecek etkinlikle kamuoyuna tanıtılacak.

        KUZKA'dan yapılan açıklamada, kurumun konferans salonunda 10 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" tanıtım etkinliğine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımının beklendiği kaydedildi.

        Planın yerel ihtiyaçlar dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlandığı aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

        "Ulusal politika belgeleriyle uyumlu olarak şekillendirilen planlama sürecinde bölgenin doğal, kültürel ve ekonomik potansiyeli ile altyapı, alt destinasyonlar arası iş birliği, bölgesel kimlik bütünlüğü ve mevsimsellik konuları göz önünde bulundurularak toplamda öncelikli 48 proje önerisi geliştirildi. Söz konusu projelerin bir kısmı kısa vadede hızla uygulamaya geçirilebilecek somut adımları içerirken, bazıları ise TR82 Bölgesi'nin turizmde sürdürülebilir dönüşümünü hedefleyen orta ve uzun vadeli stratejilere temel oluşturuyor. Plan bu yönüyle hem hızla sonuç alınabilecek hem de gelecek vizyonuna katkı sunacak bütüncül bir yol haritası sunuyor."

        Hazırlık sürecinde gerçekleştirilen literatür taramaları, kıyaslama analizleri ve saha araştırmaları ile bölgenin ihtiyaçlarına özel çözüm önerileri geliştirildiği anlatılan açıklamada, "Ayrıca bölge halkının ve paydaş kurumların katıldığı kapsamlı görüşmeler ile yerelin sesi dikkate alınarak projelerin uygulanabilirliği ve sahiplendirilmesi sağlanmıştır. Tanıtım etkinliği ile kamuoyuna sunulacak olan master planının bölge turizmine ivme kazandırması ve Kastamonu, Çankırı, Sinop illerini ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkaracak bir destinasyon haline getirmesi hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

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