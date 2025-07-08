Kastamonu'da 2 mesai arkadaşını silahla yaralayan özel güvenlik görevlisi tutuklandı

Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda dün, özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi ateş ederek yaralamıştı. A.Y, gözaltına alınmıştı.

Fabrikada aralarında çıkan tartışmanın ardından arkadaşlarına tabancayla ateş ederek yaralayan ve gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi A.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.