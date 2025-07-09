Kastamonu'da evinde 10 silah bulunan kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda K.K'nin ikametinde yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği silahları satışa sunduğu tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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