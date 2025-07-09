Kastamonu'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İmdat Y. ve Seyfi Ç, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İmdat Y. demir sopa ile Seyfi Ç'ye vurdu. Seyfi Ç. de yanında bulunan bıçakla İmdat Y'yi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Esenli köyü Merkez Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Seyfi Ç. (43) ile İmdat Y. (51) arasında tartışma çıktı.

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