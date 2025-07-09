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        Kastamonu'da sahil ilçelerinin turizmi görüşüldü

        Kastamonu Turizm Altyapı Birliği (KASTAB) tarafından "Sahil İlçeleri Deniz Turizmi İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:19 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:21
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        Kastamonu'da sahil ilçelerinin turizmi görüşüldü
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        Kastamonu Turizm Altyapı Birliği (KASTAB) tarafından "Sahil İlçeleri Deniz Turizmi İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında Vali Yardımcısı Aydın Ergün, ilgili kurum müdürleri, sahil ilçelerinin kaymakamları ve belediye başkanlarının katılımlarıyla Çatalzeytin Kaymakamlığında yapılan toplantıda, 2024'ün değerlendirmesi yapılarak eksiklikler masaya yatırıldı.

        Şehrin sahil ilçelerinin mevcut turizm altyapısının görüşüldüğü toplantıda, ilçeler özelinde kısa sunumlar yapıldı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıda, yeni sezonunun öncelikli konuları olan temizlik ve çevre düzeni, ulaşım ve yönlendirme tabelaları, güvenlik ve cankurtaran hizmetleri, plaj düzenlemeleri ve standartları, tanıtım, turizm iletişim ve koordinasyon mekanizmasının oluşturulması konuları da istişare edildi.

        Vali Dallı, görüş, öneri ve taleplerin alınmasıyla sona eren toplantının şehrin yaz turizmi açısından değerli olduğunu vurguladı.

        Sahil ilçelerinde turizmin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesinin önemine dikkati çeken Dallı, kurumların işbirliği ve koordinasyonu içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

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