Hanönü'nde yaz futbol kursları devam ediyor

Hanönü'de çocuklara yönelik yaz futbol kursları devam ediyor.

Hanönü İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanda eğitim alan çocuklar, hem spor yapıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Futbolun temel tekniklerini öğrenen çocuklar, dayanıklılık ve öz güven kazanma gibi birçok alanda gelişim sağlıyor.

Hanönü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Soner Hüner, kurslarla ilgili yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasının ardından açtıkları kurslarda öğrencilerin hem eğlendiğini hem de kendilerini geliştirdiğini anrlatarak, "Gençlerimizin sportif, zinde ve aktif bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemizde faaliyet gösteren özel bir iş yerinin sponsorluğunda çocuklarımıza formalarını dağıttık. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.