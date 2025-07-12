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        Kastamonu'da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 21:18 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:18
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        Kastamonu'da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Murat O'nun kullandığı 34 BFL 232 plakalı otomobil, Bartın-İnebolu kara yolunda park halindeki 61 ADK 310 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Züleyha İnci B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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