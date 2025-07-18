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        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 01:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 01:33
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        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ata Duman'ın (54) kullandığı yabancı plakalı otomobil, ​​​​​​​Tepedelik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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