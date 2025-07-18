Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ata Duman'ın (54) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Tepedelik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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