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        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında samanlık zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:51
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        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında samanlık zarar gördü.

        İlçeye bağlı Elmalıtekke köyünde samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Devrekani Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Devrekani Kaymakamı Umut Pazarcı ile Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, olay yerinde incelemede bulundu.

        Kaymakam Pazarcı, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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