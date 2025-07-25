Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda tespit edilen 3 şüphelinin üst ve ikamet aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik ecza hapı, hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

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